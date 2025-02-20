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В Калининграде на Горького и Флотской сделают перекрёстки с круговым движением

Одно из решений реализуют в этом году.

На двух перекрёстках в Калининграде в ближайшее время организуют круговое движение. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил замглавы комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Андрей Костин.

В текущем году кольцо появится на пересечении Флотской и Крымской, в 2027-м — Горького и Панина. Разрабатывается документация на изменение движения и на соседнем участке, Жукова — Панина.

В Калининграде для борьбы с пробками начали тестировать зелёную волну, а для безопасности на нескольких улицах снизят скоростной режим до 30 км/ч.