В Калининграде на Горького и Флотской сделают перекрёстки с круговым движением

На двух перекрёстках в Калининграде в ближайшее время организуют круговое движение. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил замглавы комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Андрей Костин.
В текущем году кольцо появится на пересечении Флотской и Крымской, в 2027-м — Горького и Панина. Разрабатывается документация на изменение движения и на соседнем участке, Жукова — Панина.
В Калининграде для борьбы с пробками начали тестировать зелёную волну, а для безопасности на нескольких улицах снизят скоростной режим до 30 км/ч.