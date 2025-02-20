Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей». Пилорама сгорела дотла в Осиповичском районе

СК: под Осиповичами пилорама сгорела дотла в крупном пожаре с огромным ущербом.

Источник: Комсомольская правда

В Осиповичском районе полностью сгорела пилорама, сообщили в Следственном комитете.

О возгорании 19 февраля примерно в 22.00 вечера сообщил сторож. Работников в это время в здании не было, к счастью, никто не пострадал.

Огонь повредил четыре помещения, уничтожил оборудование, дотла сгорел производственный цех.

— Предварительный ущерб, причиненный собственникам, исчисляется сотнями тысяч рублей, — сказали в пресс-службе.

В ГКСЭ предположили, что пожар мог начаться из-за перекала печи, но следователи рассматривают и другие версии произошедшего.

Также в Осиповичах 16 тысяч белорусов оставались без воды 19 февраля из-за крупного прорыва трубопровода: «Воду хлорируют и проверяют на качество».

А еще девятилетний мальчик провалился под лед в Мозыре: «Крики о помощи услышал очевидец».

Между тем в Беларуси морозы усилятся до −21 градуса: «Придет антициклон с центром над Брянской областью».