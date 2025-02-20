«Ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей». Пилорама сгорела дотла в Осиповичском районе

В Осиповичском районе полностью сгорела пилорама, сообщили в Следственном комитете.
О возгорании 19 февраля примерно в 22.00 вечера сообщил сторож. Работников в это время в здании не было, к счастью, никто не пострадал.
Огонь повредил четыре помещения, уничтожил оборудование, дотла сгорел производственный цех.
— Предварительный ущерб, причиненный собственникам, исчисляется сотнями тысяч рублей, — сказали в пресс-службе.
В ГКСЭ предположили, что пожар мог начаться из-за перекала печи, но следователи рассматривают и другие версии произошедшего.
Также в Осиповичах 16 тысяч белорусов оставались без воды 19 февраля из-за крупного прорыва трубопровода: «Воду хлорируют и проверяют на качество».
А еще девятилетний мальчик провалился под лед в Мозыре: «Крики о помощи услышал очевидец».
Между тем в Беларуси морозы усилятся до −21 градуса: «Придет антициклон с центром над Брянской областью».