Чистый ли воздух в городах Беларуси, рассказали в Минприроды

Специалисты проводили мониторинг воздуха в 2024 году в более чем двух десятках городов республики.
Среди них — областные центры, а также Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, Жлобин, Лида, Солигорск, Барановичи, Борисов, Береза, Добруш, Сморгонь, Молодечно.
Результаты измерений за прошлый год показали, что «общая картина состояния атмосферного воздуха большинства промышленных центров благополучна».
Также белорусов 154 раза за год предупреждали о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях и 24 раза — о штормовых.