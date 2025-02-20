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В нескольких лагерях Пермского края детей кормили непроверенными продуктами

Руководство лагерей не проверяло документацию продуктов.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае в организации питания детских лагерей нашли нарушения. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, в детском лагере «Новое Поколение» не осуществлено гашение 98 ветеринарных сопроводительных документов на 4 тонны мясной, молочной и рыбной продукции, куриных яиц. В детском лагере «Нечайка» не осуществлено гашение 762 ветеринарных сопроводительных документов на 19,7 тонн продукции, в Санаторий «Сосновый бор» не осуществлено гашение 58 ветеринарных сопроводительных документов на 3,2 тонны мясной, молочной и рыбной продукции, куриных яиц.

Таким образом, сотрудники детских лагерей допускают в пищу продукцию, не убедившись в ее качестве и безопасности.

«Организациям будут объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области ветеринарии. Также информация о выявленных нарушениях будет направлена в Министерство труда и социального развития Пермского края», — добавили в управлении.