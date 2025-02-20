В нескольких лагерях Пермского края детей кормили непроверенными продуктами

Так, в детском лагере «Новое Поколение» не осуществлено гашение 98 ветеринарных сопроводительных документов на 4 тонны мясной, молочной и рыбной продукции, куриных яиц. В детском лагере «Нечайка» не осуществлено гашение 762 ветеринарных сопроводительных документов на 19,7 тонн продукции, в Санаторий «Сосновый бор» не осуществлено гашение 58 ветеринарных сопроводительных документов на 3,2 тонны мясной, молочной и рыбной продукции, куриных яиц.