Аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области освободили от должности

Депутаты Заксобрания Ростовской области единогласно поддержали досрочную отставку аудитора Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Решение было принято сегодня, 20 февраля, на заседании в донском парламенте.
Специалист подала заявление об освобождении от занимаемой должности с 24 февраля 2025 года. Эту просьбу выполнили, за увольнение сотрудника проголосовали 50 парламентариев.
Кроме этого, председателю КСП региона решили передать представление, поступившее от СУ СК России по Ростовской области. Следователи потребовали провести служебную проверку в отношении сотрудников, ответственных за профилактику коррупционных преступлений в Контрольно-счетной палате Ростовской области.
Напомним, специалиста счетной палаты региона заподозрили по статье «Получение взятки» (ч.2 ст. 290 УК РФ). Ранее для подозреваемой установили запрет определенных действий.
По данным следствия, аудитор КСП получила подкуп в виде двух подарочных сертификатов на 100 тысяч рублей. За это якобы не должны были приниматься «меры ответственности при проверках минспорта области и подведомственных учреждений».
Предварительно, подозреваемая обналичила средства, используя полученные сертификаты при оплате товаров.