Фурсенко заявил, что развитие ИИ ограничено невозможностью испытывать эмоции

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Искусственный интеллект ограничен в своих способностях заменять человека, поскольку неспособен на эмоции, которые зачастую определяют нашу жизнь. Об этом заявил помощник российского президента Андрей Фурсенко в интервью детской редакции Форума будущих технологий.
«Как будет развиваться машинное знание, мы не знаем. И абсолютно ясно, что на каких-то простых операциях он может заменять человека, но на сегодняшний день мне трудно представить себе, чтобы искусственный интеллект имел эмоции. А эмоции определяют нашу жизнь в гораздо большей степени иногда, чем конкретные знания», — сказал Фурсенко.
По его словам, искусственный интеллект — это условное название, это человеческие идеи, которые реализуются в более удобной форме.
Фурсенко также отметил, что опасается чрезмерного использования ИИ в своей работе, поскольку может начать деградировать его собственный интеллект. «Чтобы сохранять свой интеллект, не надо слишком полагаться на искусственный», — заключил Фурсенко.
О форуме.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В 2025 году он состоялся при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — «Сбер», стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт». ТАСС выступает информационным партнером форума.