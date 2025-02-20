Фурсенко заявил, что развитие ИИ ограничено невозможностью испытывать эмоции

«Как будет развиваться машинное знание, мы не знаем. И абсолютно ясно, что на каких-то простых операциях он может заменять человека, но на сегодняшний день мне трудно представить себе, чтобы искусственный интеллект имел эмоции. А эмоции определяют нашу жизнь в гораздо большей степени иногда, чем конкретные знания», — сказал Фурсенко.