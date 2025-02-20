Эксперт Марченков назвал тренд в исследованиях молодых ученых России

«Кто-то [из экспертов] говорил, что это — химия, кто-то — физика. А кто-то говорил, что инженерные науки. Междисциплинарность — это сегодня тренд. И он правильный, на мой взгляд, потому что, если мы говорим про экономику, то ученые должны ориентироваться на конечное применение своих разработок для улучшения жизни людей. В этом смысле физику и химию [и другие науки] нельзя разграничивать, иначе ничего не получится», — заключил Марченков.