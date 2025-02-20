Эксперт Марченков назвал тренд в исследованиях молодых ученых России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Молодые ученые в России все чаще работают и совершают открытия на стыке разных научных областей, междисциплинарность стала трендом последних лет в этой сфере, считает председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков.
Приводя пример, эксперт указал на работы лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, которая вручается ежегодно.
«Мы с коллегами ежегодно экспертируем заявки на эту премию. Сегодня мы [часто] не можем однозначно определить, к какой научной области относятся эти заявки», — сказал Марченков, выступая на сессии «Катализатор для науки и технологий: как междисциплинарный подход ускоряет трансфер знаний в экономику» Форума будущих технологий.
Глава Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию указал на то, что в число лауреатов указанной премии за 2024 год вошли заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН Вадим Попков и его сотрудник Кирилл Мартинсон. Они создали новую технологию получения ферритов (соединений оксида железа с оксидами других переходных металлов) и функциональной керамики на их основе.
«Кто-то [из экспертов] говорил, что это — химия, кто-то — физика. А кто-то говорил, что инженерные науки. Междисциплинарность — это сегодня тренд. И он правильный, на мой взгляд, потому что, если мы говорим про экономику, то ученые должны ориентироваться на конечное применение своих разработок для улучшения жизни людей. В этом смысле физику и химию [и другие науки] нельзя разграничивать, иначе ничего не получится», — заключил Марченков.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В 2025 году он состоится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — Сбер, стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».
ТАСС выступает информационным партнером форума.