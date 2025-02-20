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На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Туман накроет большую часть страны.

Сейчас в Ричмонде: -6° 3 м/с 73% 759 мм рт. ст. -1°

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Сильный снег, метель и ветер ожидаются в Атырауской и Актюбинской областях.

Снег, метель, туман и ветер — в ЗКО.

Туман накроет Астану, Улытау, ЗКО, СКО, Кызылординскую, Туркестанскую, Павлодарскую, Акмолинскую и Карагандинскую области.

Туман и ветер прогнозируются в области Абай, Жетысу и ВКО.

Снег, гололед, метель, туман и ветер — в Мангистау.

Снег, метель и туман стали причинами штормового предупреждения в Костанайской области.