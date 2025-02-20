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В Омске замдиректора депархитектуры отправили под домашний арест

Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня по ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, суд избрал меру пресечения для заместителя главы департамента архитекторы и градостроительства мэрии Татьяны Фроловой. Чиновницу отправили под домашний арест.

СУ СКР по Омской области предъявило Фроловой обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновница незаконно выдала застройщику ООО «Причал-55» разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Пригородной — объект начал возводиться без предварительных инженерных изысканий.

Новый жилой комплекс «Мирапорт» должен был появиться на берегу Иртыша, где располагался причал. Сооружение, находящееся в федеральной собственности, застройщик демонтировал самовольно.

В прошлом году прокуратура Омской области добилась признания строительства незаконным. В июле стройка была остановлена, а строительная техника вывезена со стройплощадки. Оспорить это решение застройщику не удалось.

Под домашним арестом Фролова пробудет до 19 апреля.