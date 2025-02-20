СК заинтересовался нападением своры собак на людей в Отрадном под Воронежем

О нападении стаи бродячих собак стало известно от жителей поселка Отрадное Новоусманского района. Об этом они разместили информацию в соцсетях. Инцидентами заинтересовались правоохранители. СК начал доследственную проверку. Об этом 20 февраля рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.