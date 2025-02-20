Простоят полвека: как готовят к ремонту ул. Адмирала Октябрьского в Севастополе

Специальный агрегат поэтапно опускается в почву, после чего вынимаются куски земли в виде брикетов. Их отдельно складывают, а геолог берёт образцы, которые отправляет на экспертизу. Заглубление происходит постепенно. Вначале на 10, потом на 15, а затем на 20 метров.