Простоят полвека: как готовят к ремонту ул. Адмирала Октябрьского в Севастополе

В Севастополе рабочие подготавливают площадку к ремонту подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского. Для этого проводят предварительные изыскательские мероприятия. В частности, сейчас они бурят скважины для извлечения грунта, сообщает ИА SevastopolMedia.
Специальный агрегат поэтапно опускается в почву, после чего вынимаются куски земли в виде брикетов. Их отдельно складывают, а геолог берёт образцы, которые отправляет на экспертизу. Заглубление происходит постепенно. Вначале на 10, потом на 15, а затем на 20 метров.
«Происходит отбор проб грунта. Описание его. И в дальнейшем это отправляется в лаборатории, где делается полностью физико-химический анализ. После этого выдаётся отчёт, и проектировщики исходя из данных принимают свои технические решения», — рассказывает геолог Виталий.
По словам и. о. вице-губернатора Севастополя Павла Иено, подпорные стены сделают двухъярусными и полностью изменят их внутреннюю составляющую. В частности, построят в два яруса четыре подпорные бетонные стенки.
По словам представителя АО «ВАД», являющейся подрядчиком по ремонту объекта, Александра Куминова, нынешние стены из бутового камня полностью переделают на армированные. Это позволит выдерживать сейсмические нагрузки в 8 баллов и простоять ещё полвека.
Внешний вид обещают согласовать с архитектурно-художественным советом.
Напомним, с 18 февраля в связи с ремонтом подпорных стен перекрыли ул. Адмирала Октябрьского. Подрядчик установил на дороге шлагбаум, власти отключили светофор, а автомобили, направляющиеся в центр города, пустили в сторону ул. 6-й Бастионной.