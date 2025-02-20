В Воронеже отключат воду из-за ремонтных работ

В связи с этим запланировано переключение водовода диаметром 250 мм, что приведет к временной приостановке водоснабжения в ряде домов.
Отключение воды затронет следующие адреса:
- Улица Остужева: дома 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- Улица Перевёрткина: дома 26, 26А
- Ленинский проспект: дом 139
- Улица Перевёрткина: дом 30 (ЦТП-Квадра).
Региональная водоснабжающая компания РВК-Воронеж предупреждает жителей о том, что после завершения работ и восстановления водоснабжения вода может временно изменить свой цвет. Это связано с тем, что трубы на время остаются без воды и контактируют с кислородом, что приводит к образованию тонкого слоя ржавчины на внутренних стенках труб.
Важно отметить, что такая ситуация не представляет угрозы для здоровья. После запуска водоснабжения магистральные сети будут промыты и очищены, что обеспечит возврат к нормальному качеству воды. РВК-Воронеж призывает жителей проявить понимание и заранее подготовиться к временным неудобствам в связи с проведением данных работ.