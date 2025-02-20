В Воронеже отключат воду из-за ремонтных работ

Региональная водоснабжающая компания РВК-Воронеж предупреждает жителей о том, что после завершения работ и восстановления водоснабжения вода может временно изменить свой цвет. Это связано с тем, что трубы на время остаются без воды и контактируют с кислородом, что приводит к образованию тонкого слоя ржавчины на внутренних стенках труб.