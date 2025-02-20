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В Калининграде назвали новую дату запуска платных парковок на пяти муниципальных стоянках

Общая вместимость для 251 авто.

В Калининграде пять платных муниципальных стоянок начнут обслуживать автомобилистов только за деньги с 24 февраля. Об этом сообщил директор МКУ «Городская служба автопарковок» Олег Хрипач.

Соответствующее постановление администрации было подписано накануне, 19 февраля.

Новые стоянки рассчитаны на 251 авто. Они находятся по адресам: Черняховского (возле здания Госавтоинспекции), Озерова (на пересечении с Калязинской), Юношеской, Железнодорожной и на Ленинском проспекте (у Дома искусств).

Стоянки обещали запустить в платном режиме с 10 февраля, но этого не произошло. По сей день ставить авто можно без денег, но автомобилистам приходится прикладывать свою банковскую карту. С 24 февраля час стоянки будет обходиться в 70 рублей.