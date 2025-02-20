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В Ростовской области проведут масштабную акцию «Дон помнит!»

«Дон помнит!»: в Ростовской области приведут в порядок памятники и воинские захоронения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области перед 9 мая в рамках акции «Дон помнит!» приведут в порядок памятники, мемориалы и захоронения, связанные с именами Героев Великой Отечественной войны. Работы планируются во всех уголках региона, рассказал в своем телеграм-канале в врио губернатора Юрий Слюсарь.

Присоединиться смогут все желающие — школьники, студенты, трудовые коллективы, общественные организации, жители городов, районов, станиц и хуторов.

— Вместе внесем вклад в сохранение памяти о подвиге советского народа над фашизмом, а также в подготовку к празднованию юбилея Великой Победы. Это наше общее дело, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Специально к акции на Дону подготовят цифровую карту.

— Могут остаться места, которые не попали в карту, но это не значит, что мы забудем о них, — добавил Юрий Слюсарь.