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В Челябинске назвали стоимость платных парковок

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля, ФедералПресс. Властям Челябинска представили проект внедрения платных парковок в центре города. Это позволит снизить загруженность улиц и регулировать транспортный поток.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«На первом этапе реализации проекта в центре Челябинска планируют оборудовать 1550 платных парковочных мест. Они появятся на центральных улицах, включая проспект Ленина, улицы Цвиллинга, Тимирязева, Васенко, Пушкина, Карла Либкнехта, Елькина, Сони Кривой, а также на Театральной и Привокзальной площадях. В дальнейшем, в зависимости от эффективности проекта, зоны платной парковки могут быть расширены», — пишет «КП-Челябинск».

Парковки будут работать с 8:00 до 20:00. В остальное время, в том числе в выходные и праздники, Стояна будет бесплатной. Стоимость составит 30 рублей в час.