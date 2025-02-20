В Челябинске назвали стоимость платных парковок

«На первом этапе реализации проекта в центре Челябинска планируют оборудовать 1550 платных парковочных мест. Они появятся на центральных улицах, включая проспект Ленина, улицы Цвиллинга, Тимирязева, Васенко, Пушкина, Карла Либкнехта, Елькина, Сони Кривой, а также на Театральной и Привокзальной площадях. В дальнейшем, в зависимости от эффективности проекта, зоны платной парковки могут быть расширены», — пишет «КП-Челябинск».