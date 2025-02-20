Братск готовится отметить 80-летие Великой Победы. Как сообщили в администрации города, 20 февраля прошло заседание оргкомитета. По итогу были созданы пять рабочих групп, каждая из которых возьмет на себя определённые задачи: праздничное оформление городских улиц, приведение в порядок памятников и обелисков, а также организация культурных, спортивных, молодежных и просветительских мероприятий. Отдельное внимание будет уделено обеспечению безопасности во время празднования.
— Хочу обратиться ко всему бизнесу в городе Братске, к розничным точкам, к предприятиям и ко всем, кто участвовал в праздничном оформлении к Новому году и создал такой незабываемый праздник для наших жителей. Скоро День Победы — главный наш праздник и 80-летний юбилей Победы. Примите участие в украшении нашего города в преддверии самого святого праздника, — сказал мэр Братска Александр Дубровин.
В планах также провести уборку и благоустройство территорий, оказание адресной помощи ветеранам и проведение благотворительных, патриотических акций. Все районы города украсят баннеры и флагштоки. Особенностью этого года станет единый стиль оформления, разработанный и утвержденный на государственном уровне. Вся печатная продукция будет выполнена в соответствии с этими стандартами, что подчеркнет значимость юбилея и создаст единое визуальное пространство для праздника.