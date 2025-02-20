Братск готовится отметить 80-летие Великой Победы

— Хочу обратиться ко всему бизнесу в городе Братске, к розничным точкам, к предприятиям и ко всем, кто участвовал в праздничном оформлении к Новому году и создал такой незабываемый праздник для наших жителей. Скоро День Победы — главный наш праздник и 80-летний юбилей Победы. Примите участие в украшении нашего города в преддверии самого святого праздника, — сказал мэр Братска Александр Дубровин.