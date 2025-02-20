Глава Воронежа инициирует упорядочение парковки на площади у авиационного завода

Эта проблема давно волнует горожан, так как участок активно используется автомобилистами для стоянки, обусловленной наличием большого количества рабочих мест в окрестностях. Однако, как отмечает Петрин, текущая ситуация характеризуется хаотичной парковкой, что часто создает препятствия для общественного транспорта, осуществляющего посадку и высадку пассажиров в этом районе.
В ходе совещания с профильными специалистами были озвучены предложения по улучшению ситуации. В течение года планируется провести фрезерование старого покрытия площади и установить новое. Также будет произведено удаление газонной части вокруг центральной опоры освещения, которая уже практически «выкатана» автомобилями. Основание опоры будет отделено от проезжей части бортовым камнем, что поможет предотвратить дальнейшее разрушение территории.
Кроме того, по периметру площади будут установлены необходимые дорожные знаки и нанесена разметка, что позволит организовать парковку более эффективно. Эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и улучшение общего порядка на данной территории. По предварительным расчетам, финансирование работ составит более 23 миллионов рублей.