Глава Воронежа инициирует упорядочение парковки на площади у авиационного завода

В ходе совещания с профильными специалистами были озвучены предложения по улучшению ситуации. В течение года планируется провести фрезерование старого покрытия площади и установить новое. Также будет произведено удаление газонной части вокруг центральной опоры освещения, которая уже практически «выкатана» автомобилями. Основание опоры будет отделено от проезжей части бортовым камнем, что поможет предотвратить дальнейшее разрушение территории.