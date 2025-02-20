Вячеслав Харченко возглавил комитет по экономической политике партии «Новые люди»

— Я полностью поддерживаю кандидатуру Вячеслава Харченко на пост председателя. Любому комитету необходим сильный и компетентный лидер, который сможет выстраивать эффективные стратегии и создавать условия для реальных изменений. А уж комитет, занимающийся работой с бизнесом, нуждается в этом, как никакой другой, — заявил Председатель регионального отделения в Ростовской области Политической партии «Новые люди» и депутат Законодательного собрания Ростовской области, заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Борис Вальтер.