Вячеслав Харченко возглавил комитет по экономической политике партии «Новые люди»

На пост главы комитета по экономической политике партии «Новые люди» был утвержден Вячеслав Харченко. Отмечается, что ранее его возглавлял Алексей Величко. Но, учитывая, что Алексей Валерьевич получил депутатский мандат, он принял решение передать председательство комитета другому члену комитета. На пост председателя был предложен Вячеслав Харченко. Кандидатура была одобрена единогласно.
Как отмечают в партии, Вячеслав Харченко имеет значительный опыт в бизнесе и на протяжении нескольких лет сотрудничает с государственными органами, защищая интересы местных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Он глубоко осознает трудности, с которыми сталкивается бизнес-сообщество, и видит, какие преобразования и реформы требуются для его успешного развития.
— Я полностью поддерживаю кандидатуру Вячеслава Харченко на пост председателя. Любому комитету необходим сильный и компетентный лидер, который сможет выстраивать эффективные стратегии и создавать условия для реальных изменений. А уж комитет, занимающийся работой с бизнесом, нуждается в этом, как никакой другой, — заявил Председатель регионального отделения в Ростовской области Политической партии «Новые люди» и депутат Законодательного собрания Ростовской области, заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Борис Вальтер.
Кандидатура Вячеслава Харченко была одобрена единогласно. Фото: Егор Заиченко.
В связи с началом работы, Вячеслав Викторович обозначил, что самой первой задачей комитета станет решение вопросов поддержки малого и среднего предпринимательства.
— Поддержка МСП — это основа устойчивой экономики. Предприниматели создают рабочие места, развивают инновации и наполняют бюджет. Сейчас особенно важно снижать административные барьеры, упрощать доступ к финансированию и помогать бизнесу расти. Я благодарен членам комитета за доверие. Буду его оправдывать делами, — заявил председатель комитета партии по экономической политике Вячеслав Харченко.