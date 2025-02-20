Мороз −30 градусов отметили в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали мороз в −30 градусов. Фотография с экстремально низкой отметкой на термометре была опубликована в соцсетях.
Автор снимка уточнил, что прибор показал погоду в хуторе Вяжа Кашарского района. При этом нельзя сказать точно, что фото настоящее и было сделано именно в указанном населенном пункте.
По данным интернет-ресурсов с прогнозами погоды, прошедшей ночью в Вяже было от −17 до −20, а сегодня днем — от −6 до −9 градусов. Предстоящей ночью столбики термометров должны сохраняться в пределах −19, а днем 21 февраля прогнозируют от −7 до −10 градусов.