Минобр определил даты последних звонков и выпускных в 2025 году

В ведомстве в очередной раз обратили внимание, что выпускные с вручением аттестатов проводятся только на базе школ. В отдельных случаях торжества могут устраиваться в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи и центрах культуры. Время начала выпускного вечера, его продолжительность и место проведения определяет директор учреждения образования совместно с родителями и по согласованию с местными органами власти.