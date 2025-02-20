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Минобр определил даты последних звонков и выпускных в 2025 году

Учебные занятия завершатся для 9-х и 11-х классов раньше, чем для всех остальных, поэтому у них будет «свой» последний звонок.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Министерство образования определило даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах Беларуси в 2025 году, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Учебные занятия в этом году официально завершатся 31 мая (суббота), но не для выпускников 9-х и 11-х классов. Поскольку им предстоит сдача экзаменов, уроки для них закончатся 23 мая. Сам же учебный год завершится 31 августа — это предусмотрено обновленным Кодексом об образовании.

Торжественные мероприятия «Последний звонок» для девятиклассников и одиннадцатиклассников пройдет 24 мая (суббота). Выпускные вечера Минобр рекомендует провести 13 июня (пятница).

В ведомстве в очередной раз обратили внимание, что выпускные с вручением аттестатов проводятся только на базе школ. В отдельных случаях торжества могут устраиваться в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи и центрах культуры. Время начала выпускного вечера, его продолжительность и место проведения определяет директор учреждения образования совместно с родителями и по согласованию с местными органами власти.

Экзамены.

В сентябре 2024 года Минобр определил сроки для сдачи экзаменов у школьников.

У выпускников 9-х классов итоговые испытания пройдут со 2 по 13 июня 2025 года. Они сдадут белорусский и русский языки (изложение), математику (контрольная работа) и историю Беларуси (по билетам в устной форме).

У выпускников 11-х классов экзамены пройдут письменно в виде ЦЭ: предмет на выбор учащиеся смогут сдать 26 мая, а испытание по белорусскому или русскому языку — 29 мая.

образование