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За неделю в Башкирии взлетели цены на помидоры, детское питание и капуста

В Башкирии подорожали помидоры, детское питание и капуста.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подешевели помидоры, детское питание и капуста. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 10 по 17 февраля килограмм помидоров подорожал на 2,12%. На этой неделе средняя цена составила 242,73 рублей. Также жителям республики на 1,9% больше придется отдать за фруктово-ягодные консервы для детского питания (средняя цена — 526,81 рубля) и на 1,59% за белокочанную капусту (45,88 рубля).

Однако на этой неделе на 2,38% подешевели яблоки (средняя цена — 125,55 рубля), на 2,03% — репчатый лук (46,35 рубля), на 1,93% — овощные консервы для детского питания (614,14 рублей).

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