За неделю в Башкирии взлетели цены на помидоры, детское питание и капуста

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 10 по 17 февраля килограмм помидоров подорожал на 2,12%. На этой неделе средняя цена составила 242,73 рублей. Также жителям республики на 1,9% больше придется отдать за фруктово-ягодные консервы для детского питания (средняя цена — 526,81 рубля) и на 1,59% за белокочанную капусту (45,88 рубля).