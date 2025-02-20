Доллар опустился ниже 88 рублей. Показываем, какая обстановка у петербургских обменников

Наш фотокорреспондент проверил две точки обмена — банк «Авангард» в Лиговском переулке и Форабанк на 1-й Советской улице. В первой точке купить доллар можно за 94 рубля, а во второй — за 96 рублей. Однако людей, желающих обзавестись валютой, у обменников не наблюдается. Как оказалось, сегодняшнее укрепление рубля не сильно замотивировало петербуржцев скорее менять деньги.
Напомним, что падение доллара по отношению к рублю началось на фоне российско-американских переговоров. Неделю назад доллар на рынке «Форекс» опустился ниже 94 рублей, хотя встречал 2025 год на отметке в 113 рублей. Кроме того, после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа неожиданно взлетели акции российских компаний.