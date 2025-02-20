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На карантин из-за ОРВИ закрыли часть школ восточного Крыма

В Крыму школы уходят на карантин из-за острой респираторной вирусной инфекции.

Часть школ восточного Крыма ушли на карантин из-за ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Светлана Касьянова.

Так, в Керчи на незапланированные каникулы ушли 14 классов из восьми школ, а также 6 групп из шести детских садов.

В Ленинском районе на карантин отправили 9 классов из четырех общеобразовательных учреждений и по одной группе в трех детсадах.

Кроме того, два дня назад полностью на неделю закрыли школу в Щелкино.

Напомним, в Крыму продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По данным на 11 февраля, на дистанционное обучение отправили 183 класса в 51 школе. Кроме того, в детских садах отправили на карантин 59 групп. В Севастополе в 528 школах на дистанте находилось 78 классов.

образование