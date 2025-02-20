На карантин из-за ОРВИ закрыли часть школ восточного Крыма

Напомним, в Крыму продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По данным на 11 февраля, на дистанционное обучение отправили 183 класса в 51 школе. Кроме того, в детских садах отправили на карантин 59 групп. В Севастополе в 528 школах на дистанте находилось 78 классов.