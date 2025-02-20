Жители закрытого свердловского города остались без тепла в домах

Жители закрытого свердловского города ЗАТО Лесной остались без отопления. Причиной тому стала авария на тепловых сетях. Об этом сообщает издание на «ФедералПресс» со ссылкой на мэрию города.
На данный момент чиновники уже собрали оперативный штаб по ликвидации ЧС.
— В городе введен режим повышенной готовности. Над устранением аварии работают бригады ПАО «Т Плюс», управляющие компании. Работа всех задействованных служб скоординирована, — рассказали в мэрии.
Авария случилась вечером 19 февраля. Прорыв произошел на трубопроводе 300 мм на улице Ленина. Из-за этого без отопления остались больше 150 многоквартирных домов. В них проживают 18 тысяч человек, из них 2,1 тысячи детей.
Ближе к ночи тепло восстановить удалось в 112 домах. Остальные продолжают ждать подключения. Жильцы были вынуждены ночевать в квартирах, где +17 градусов.