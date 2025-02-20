В Казани могут разрешить бесплатную парковку у соцобъектов на полчаса

В Казани хотят разрешить бесплатную парковку у социально значимых объектов на 30 минут. Об этом заявил глава города Ильсур Метшин на отчетной сессии Казгордумы.
Мэр отметил, что сейчас таких отрезков 22. Бесплатный получасовой паркинг даст, например, время, чтобы забрать ребенка или зайти в больницу.
На заседании также подняли вопрос о постоплате парковки, чтобы наказывать нарушителей, а не тех, кто не успел оплатить стоянку за 15 минут. Метшин подчеркнул, что паркинг рассчитан на борьбу с автомобилизацией.
Сейчас муниципальные парковки работают платно по будням с 8.00 до 19.00. В праздники и в выходные оставить транспорт можно бесплатно.