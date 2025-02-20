Заместителя министра спорта Ростовской области освободили от должности

По данным следствия, в 2023 году заместитель министра после нескольких встреч в своем кабинете получила не менее 80 тысяч рублей подкупа. Эти деньги якобы передал мужчина, действовавший в интересах своей супруги, которая была учредителем и директором одной из компаний.