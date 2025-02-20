Заместителя министра спорта Ростовской области освободили от должности

В Ростовской области уволили заместителя министра по физической культуре и спорту региона, подозреваемую в получении взятки. Эту информацию 20 февраля подтвердили в пресс-центре донского правительства.
— Заместитель главы министерства по физической культуре и спорту Ростовской области с 27 января 2025 года освобождена от должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, — прокомментировали власти.
Напомним, бывшей чиновнице инкриминируют «Получение взятки в значительном размере» (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, в 2023 году заместитель министра после нескольких встреч в своем кабинете получила не менее 80 тысяч рублей подкупа. Эти деньги якобы передал мужчина, действовавший в интересах своей супруги, которая была учредителем и директором одной из компаний.
Предварительно, взятка передавалась «за общее покровительство и попустительство, а также за создание условий для признания ООО победителем закупки».
Добавим, сегодня же депутаты донского Заксобрания согласовали отставку аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области, подозреваемой по статье «Получение взятки» (ч.2 ст. 290 УК РФ).