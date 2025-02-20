Омичи собрали 17 тонн груза для бойцов СВО

Омичи собрали масштабную посылку для бойцов СВО и медицинских учреждений на линии соприкосновения — 17 тонн.
«Хочу сказать спасибо всем, кто помогает бойцам “за ленточкой”. Для всех нас помощь защитникам — это дело чести и вклад в общую победу России», — рассказал о вкладе омичей в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.
В составе посылки от омичей: машина, мотоцикл, медицинское оборудование, лекарства, экипировка, цифровые рации, тепловизоры, дрондетекторы и много других необходимых для бойцов вещей.
Сейчас груз готовится к отправке, на пути в зону СВО ему предстоит преодолеть четыре тысячи километров.