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Омичи собрали 17 тонн груза для бойцов СВО

В ближайшее время посылка отправится на линию боевого соприкосновения.

Источник: Комсомольская правда

Омичи собрали масштабную посылку для бойцов СВО и медицинских учреждений на линии соприкосновения — 17 тонн.

«Хочу сказать спасибо всем, кто помогает бойцам “за ленточкой”. Для всех нас помощь защитникам — это дело чести и вклад в общую победу России», — рассказал о вкладе омичей в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.

В составе посылки от омичей: машина, мотоцикл, медицинское оборудование, лекарства, экипировка, цифровые рации, тепловизоры, дрондетекторы и много других необходимых для бойцов вещей.

Сейчас груз готовится к отправке, на пути в зону СВО ему предстоит преодолеть четыре тысячи километров.