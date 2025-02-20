Минобразования назвало даты последних звонков и выпускных в Беларуси в 2025 году

Только в отдельных случаях торжества могут провести в учреждениях допобразования детей и молодежи и центрах культуры. Что касается времени начала выпускного вечера, продолжительность и места проведения, то это определяется директором учреждения образования месте с родителями и по согласованию с местными органами власти.