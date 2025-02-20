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Минобразования назвало даты последних звонков и выпускных в Беларуси в 2025 году

Даты последних звонков и выпускных 2025 в Беларуси определены Минобразования.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования определили, когда в Беларуси в 2025 году будут проходить последние звонки и выпускные.

Так, торжественные последние звонки для девятиклассников и одиннадцатиклассников в Беларуси будут проходить в субботу, 24 мая. А выпускные вечера в Министерстве образования рекомендовали провести 13 июня в пятницу.

— Выпускные с вручением аттестатов проводятся только на базе школ, — подчеркнули в Минобразования.

Только в отдельных случаях торжества могут провести в учреждениях допобразования детей и молодежи и центрах культуры. Что касается времени начала выпускного вечера, продолжительность и места проведения, то это определяется директором учреждения образования месте с родителями и по согласованию с местными органами власти.

Конец учебного года 2024−2025 в Беларуси выпадает на 31 мая, субботу. Чуть короче учебный год будет у выпускников девятых и одиннадцатых классов. Из-за сдачи экзаменов у них последние уроки проведут 23 мая.

Но в целом, официально учебный год в Беларуси будет завершен 31 августа 2025, что предусматривает новый Кодексом об образовании.

Ранее также предметы и даты школьных экзаменов в 2025 году определили в Беларуси.

Также Минобразования сообщало, что централизованное тестирование в Беларуси пройдет 26 мая — 5 июня.