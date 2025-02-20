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Мрачная атмосфера: в Челябинске зафиксировано сильное загрязнение воздуха сероводородом

В Челябинске зафиксировано сильное загрязнение воздуха сероводородом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

По данным местного ЦГМС, 19 февраля 2025 года на улице Румянцева (Металлургический район) было 18 превышений по сероводороду, а максимальная концентрация составила 5 ПДКмр (предельно допустимая концентрация минимальная разовая). Там же было три превышения по оксиду азота (1,1 ПДКмр).

На улице Российская (Калининский район) отмечено 28 превышений диоксида азота, максимальная концентрация — 2,4 ПДКмр.

В Ленинском районе было два превышения по фториду водорода — максимально 1,4 ПДКмр на улице Новороссийская.

Ранее синоптики предупреждали, что в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Смог наблюдается в Челябинске, Златоусте, Карабаше, Коркино, Аше, Сатке и Магнитогорске. Напомним, режим НМУ первой степени опасности действует до вечера 21 февраля.

экология