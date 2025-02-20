Мрачная атмосфера: в Челябинске зафиксировано сильное загрязнение воздуха сероводородом

По данным местного ЦГМС, 19 февраля 2025 года на улице Румянцева (Металлургический район) было 18 превышений по сероводороду, а максимальная концентрация составила 5 ПДКмр (предельно допустимая концентрация минимальная разовая). Там же было три превышения по оксиду азота (1,1 ПДКмр).