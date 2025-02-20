Экспериментальные станции синхротрона СКИФ готовы к сборке более чем на 90%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Степень готовности оборудования экспериментальных станций синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) превысила 90%, его сборка начнется к середине года. Об этом на Форуме будущих технологий сообщил Валерий Бухтияров, директор Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН.
В начале февраля директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев сообщил о выходе линейного ускорителя синхротрона на проектные параметры.
«Собран полностью инжекционный комплекс. Я думаю, к концу марта будет закрыт основной корпус основного накопителя. Станции тоже в среднем готовы на более чем 90%. От начала их сборки по проектным местам сдерживает только отсутствие основного экспериментального холла, который должен быть доделан к концу мая. Соответственно, [после этого] станции будут собираться», — сказал Бухтияров.
Ученый также напомнил о планах начала промышленной эксплуатации установки в 2026 году. На этот этап проект должен выйти к концу следующего года, уточнил он.
Синхротрон СКИФ — ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а электромагниты придают им энергию и задают траекторию. Диаметр основного накопителя электронов и источника излучения составит 240 метров, этот объект не имеет аналогов в мире.
ЦКП «СКИФ» — это комплекс из 34 строящихся зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования. В нем будут проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в области химии, физики, материаловедения, биологии, геологии, гуманитарных наук.
О форуме.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В этом году он состоится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — «Сбер», стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».
ТАСС выступает информационным партнером форума.