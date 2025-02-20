Экспериментальные станции синхротрона СКИФ готовы к сборке более чем на 90%

«Собран полностью инжекционный комплекс. Я думаю, к концу марта будет закрыт основной корпус основного накопителя. Станции тоже в среднем готовы на более чем 90%. От начала их сборки по проектным местам сдерживает только отсутствие основного экспериментального холла, который должен быть доделан к концу мая. Соответственно, [после этого] станции будут собираться», — сказал Бухтияров.