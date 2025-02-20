Экс-замглавы минспорта Ростовской области оставили в СИЗО до 19 марта

В Ростовской области бывшего заместителя министра спорта оставили в СИЗО до марта 2025 года. Об этом 20 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта 2025 года включительно, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, бывшей чиновнице инкриминируют «Получение взятки в значительном размере» (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, в 2023 году заместитель министра после нескольких встреч в своем кабинете получила не менее 80 тысяч рублей подкупа. Эти деньги якобы передал мужчина, действовавший в интересах своей супруги, которая была учредителем и директором одной из компаний.
Предварительно, взятка передавалась «за общее покровительство и попустительство, а также за создание условий для признания ООО победителем закупки».
Ранее власти региона прокомментировали отставку бывшего заместителя главы министерства по физической культуре и спорту.