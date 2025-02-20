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Жительницы Уфы вернула из Америки своих внуков

Уфимка вернула внуков домой из США.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Уфы вернула из США своих внуков. Об этом рассказал телеканал БСТ.

Уроженка столицы Башкирии Алина Вагазова последние 14 лет жила в штате Пенсильвания. Там она вышла замуж, а затем родила двоих детей. Однако спустя время супруг начал стал злоупотреблять спиртным и проявлять насилие. Детей в связи с этим отправили в социальное учреждение.

Мама не смогла добиться возвращения детей, и тогда в дело вмешались ее родные. Все закончилось благополучно, и окружной суд в США на прошлой неделе постановил передать детей на попечение бабушки.

Сейчас дети уже в Уфе, им предстоит учить русский язык, но родные уверены, что у них получится адаптироваться.