Жительницы Уфы вернула из Америки своих внуков

Жительница Уфы вернула из США своих внуков. Об этом рассказал телеканал БСТ.
Уроженка столицы Башкирии Алина Вагазова последние 14 лет жила в штате Пенсильвания. Там она вышла замуж, а затем родила двоих детей. Однако спустя время супруг начал стал злоупотреблять спиртным и проявлять насилие. Детей в связи с этим отправили в социальное учреждение.
Мама не смогла добиться возвращения детей, и тогда в дело вмешались ее родные. Все закончилось благополучно, и окружной суд в США на прошлой неделе постановил передать детей на попечение бабушки.
Сейчас дети уже в Уфе, им предстоит учить русский язык, но родные уверены, что у них получится адаптироваться.