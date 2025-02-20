Жительницы Уфы вернула из Америки своих внуков

Уроженка столицы Башкирии Алина Вагазова последние 14 лет жила в штате Пенсильвания. Там она вышла замуж, а затем родила двоих детей. Однако спустя время супруг начал стал злоупотреблять спиртным и проявлять насилие. Детей в связи с этим отправили в социальное учреждение.