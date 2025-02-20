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Последние новости к вечеру 20 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 20 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 20 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 февраля 2025 года.

В Кремле оценили сообщения об отправке войск НАТО на Украину

Источник: NATO

Россия внимательно следит за обсуждениями в ЕС о возможной отправке контингентов НАТО в Украину, заявил Дмитрий Песков. По его словам, этот сценарий неприемлем для Москвы и представляет угрозу безопасности России.

Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин провел беседу с командирами 810-й бригады и 56-го полка ВС РФ по ситуации в Курской области. Глава государства поблагодарил военных за успешное выполнение задач на участках противника.

США впервые не поддержали антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Источник: Reuters

США впервые с 2022 года не стали соавторами нового антироссийского проекта резолюции ГА ООН по Украине. Среди инициаторов документа — Великобритания, Франция, Германия, Канада и ряд других стран.

Россияне вернули 570 млрд рублей, заблокированных на Западе

Источник: РИА "Новости"

Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году удалось вернуть около 570 млрд рублей российских инвесторов, заблокированных на Западе. По ее словам, это коснулось 1,5 млн человек.

Трамп уверен в возможности заключения новой торговой сделки с КНР

Источник: AP 2024

Дональд Трамп заявил о возможности заключения новой торговой сделки с Китаем и сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить США. По его словам, их отношения остаются хорошими, несмотря на ухудшение после пандемии COVID-19.