Последние новости к вечеру 20 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 февраля 2025 года.
В Кремле оценили сообщения об отправке войск НАТО на Украину
Россия внимательно следит за обсуждениями в ЕС о возможной отправке контингентов НАТО в Украину, заявил Дмитрий Песков. По его словам, этот сценарий неприемлем для Москвы и представляет угрозу безопасности России.
Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка
Владимир Путин провел беседу с командирами 810-й бригады и 56-го полка ВС РФ по ситуации в Курской области. Глава государства поблагодарил военных за успешное выполнение задач на участках противника.
США впервые не поддержали антироссийскую резолюцию ООН по Украине
США впервые с 2022 года не стали соавторами нового антироссийского проекта резолюции ГА ООН по Украине. Среди инициаторов документа — Великобритания, Франция, Германия, Канада и ряд других стран.
Россияне вернули 570 млрд рублей, заблокированных на Западе
Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году удалось вернуть около 570 млрд рублей российских инвесторов, заблокированных на Западе. По ее словам, это коснулось 1,5 млн человек.
Трамп уверен в возможности заключения новой торговой сделки с КНР
Дональд Трамп заявил о возможности заключения новой торговой сделки с Китаем и сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить США. По его словам, их отношения остаются хорошими, несмотря на ухудшение после пандемии COVID-19.