Нейросети отмечают лидерство России в сфере лазерных и ядерных технологий

«Механическая прочность топливных материалов требует перехода от механических способов разделки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) к современным операциям, таким как лазерная разделка. Этот способ мы отработали в опытных условиях. В 2024 году в НИИАР (предприятие Росатома) был успешно проведен опыт по лазерной разделке отработавшего ядерного нитридного топлива. И в качестве небольшой ремарки: с большим удивлением и с большой радостью увидели, что такие востребованные вещи, как нейросети, сейчас дают отсылку к нашим результатам работы, говоря о том, что в области применения лазерных технологий в ядерном топливном цикле Россия занимает лидирующую роль», — подчеркнул Жеребцов, выступая на сессии «Современные материалы и технологии. Материалы для ядерной энергетики».