Нейросети отмечают лидерство России в сфере лазерных и ядерных технологий

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Нейросети сегодня отмечают лидирующую роль России в области применения лазерных технологий в ядерном топливном цикле (ЯТЦ). Об этом заявил начальник отдела разработки технологий и материалов ЯТЦ АО «Прорыв» (Росатом) Александр Жеребцов на Форуме будущих технологий.
«Механическая прочность топливных материалов требует перехода от механических способов разделки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) к современным операциям, таким как лазерная разделка. Этот способ мы отработали в опытных условиях. В 2024 году в НИИАР (предприятие Росатома) был успешно проведен опыт по лазерной разделке отработавшего ядерного нитридного топлива. И в качестве небольшой ремарки: с большим удивлением и с большой радостью увидели, что такие востребованные вещи, как нейросети, сейчас дают отсылку к нашим результатам работы, говоря о том, что в области применения лазерных технологий в ядерном топливном цикле Россия занимает лидирующую роль», — подчеркнул Жеребцов, выступая на сессии «Современные материалы и технологии. Материалы для ядерной энергетики».
Еще одна уникальная технология, не имеющая аналогов в мире, по его словам, это комбинированная технология переработки ОЯТ. «Меняется сама идеология технологии переработки, и принятая в рамках проектного направления “Прорыв” новая технология состоит как из традиционных гидрометаллургических операций, основанных на пьюрекс-процессе [технологический процесс переработки облученного ядерного топлива — прим. ТАСС], так и новых пирохимических операциях, которые по совокупности создают так называемую “комбинированную технологию”. На текущий момент аналогов этой технологии в мире не существует», — заявил ученый.
О проекте «Прорыв».
Проект «Прорыв» реализуется госкорпорацией «Росатом» и предусматривает создание новой технологической платформы атомной энергетики на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Такая технология позволит исключить тяжелые аварии на АЭС, вырабатывать электроэнергию без накопления облученного ядерного топлива и многократно повторно использовать отработавшее ядерное топливо, что снимет проблему ограниченности ресурсной базы атомной энергетики. В рамках проекта в городе Северске Томской области на площадке Сибирского химического комбината (предприятие Росатома) создается опытно-демонстрационный энергокомплекс, который позволит отработать технологии, продемонстрировать замыкание ядерного топливного цикла и сделать первый шаг в построении атомной энергетики нового поколения.
О форуме.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В 2025 году он проходит при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Генеральный партнер — Сбер, стратегический партнер — ПАО «Россети», стратегический научный партнер — НИЦ «Курчатовский институт».
ТАСС — информационный партнер форума.