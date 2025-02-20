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Маршрут по М-4 из Ростова в Краснодарский край изменится до лета

Временный объезд введут на участке М-4 из Ростова в сторону станицы Выселки.

Источник: Комсомольская правда

Маршрут по М-4 «Дон» из Ростова-на-Дону в сторону станицы Выселки Краснодарского края изменится до лета 2025 года, предупреждает государственная компания «Автодор».

— Ситуация связанна с ремонтом путепровода в Выселковском районе Краснодарского края. Работы начнутся с 28 февраля, — говорится в сообщении.

Машины пустят по временной объездной схеме через развязку на 1258 км, а в направлении Краснодара — по местной дороге через кольцевую развязку. Проезд по трассе в районе 1251 км перекроют в целях безопасности.