Маршрут по М-4 из Ростова в Краснодарский край изменится до лета

Маршрут по М-4 «Дон» из Ростова-на-Дону в сторону станицы Выселки Краснодарского края изменится до лета 2025 года, предупреждает государственная компания «Автодор».
— Ситуация связанна с ремонтом путепровода в Выселковском районе Краснодарского края. Работы начнутся с 28 февраля, — говорится в сообщении.
Машины пустят по временной объездной схеме через развязку на 1258 км, а в направлении Краснодара — по местной дороге через кольцевую развязку. Проезд по трассе в районе 1251 км перекроют в целях безопасности.