Более тысячи человек спасли пожарные МЧС в Иркутской области в 2024 году

В главном управлении МЧС России по Иркутской области подвели итоги работы за 2024 год. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за этот период было потушено свыше пяти тысяч пожаров. А это на 9% меньше по сравнению с 2023 годом. Благодаря смелости и профессионализму пожарных удалось спасти 1118 человек.