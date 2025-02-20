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Более тысячи человек спасли пожарные МЧС в Иркутской области в 2024 году

За 2024 год в регионе потушено свыше пяти тысяч пожаров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В главном управлении МЧС России по Иркутской области подвели итоги работы за 2024 год. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за этот период было потушено свыше пяти тысяч пожаров. А это на 9% меньше по сравнению с 2023 годом. Благодаря смелости и профессионализму пожарных удалось спасти 1118 человек.

— Приоритеты на 2025 год у нас неизменны — это снижение количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий, — поделился начальник ГУ МЧС России региона Вячеслав Федосеенко.

Стоит отметить, что МЧС играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности. В этом году особое внимание уделят развитию электронных ресурсов, обновлению технического оснащения и поддержке добровольных пожарных формирований.

Кроме того, по результатам конкурса-смотра на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Иркутской области в 2024 году» награждены: 1 место — Ангарского городского округа, 2 место — города Иркутска и 3 место взяла служба Иркутского района.