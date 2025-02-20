Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 10 тысяч ветеранов СВО освоили новые навыки в «Синергии»

В связи с этим президент корпорации Вадим Лобов предложил организовать Координационный центр переподготовки участников специальной военной операции на Украине. С такой инициативой бизнесмен выступил на II Форуме негосударственного образования в национальном центре «Россия».

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail

Предложение поддержала заместитель российского министра обороны, глава госфонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она выделила три основных направления работы будущего Координационного центра — профессиональную переподготовку, психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве.

Участие частных вузов демонстрирует их социальную ответственность. Помогать людям вернуться к мирной жизни — наш долг.

Анна Цивилева
Глава госфонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества»

По словам инициаторов проекта, Координационный центр объединит разрозненные ныне решения негосударственных образовательных компаний для помощи участникам специальной военной операции при их возвращении в мирную жизнь. Помимо института развития «Синергия», отдельно друг от друга сегодня подобное содействие оказывают Московский институт психоанализа и Российский университет кооперации.

Мы видим высокий запрос общества и государства на помощь ветеранам СВО в адаптации к мирной жизни. Уже девять тысяч участников спецоперации и их близкие проходят или завершили обучение в университете «Синергия».

Вадим Лобов
Президент корпорации «Синергия»

Проект предполагает создание единой цифровой платформы, на которой ветераны по принципу одного окна смогут выбрать образовательную программу, в том числе курсы по финансовой грамотности или для начинающих бизнесменов, узнать о грантах и стипендиях, получить психологическую и психотерапевтическую помощь и поддержку при трудоустройстве и последующей адаптации на новом месте работы.

II Форум негосударственного образования при поддержке Корпорации «Синергия» прошел в Москве 18—19 февраля. Он был направлен на развитие и использование потенциала частного сегмента отрасли для реализации приоритетных задач государства в сферах образования и воспитания.