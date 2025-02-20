Почти 10 тысяч ветеранов СВО освоили новые навыки в «Синергии»

Предложение поддержала заместитель российского министра обороны, глава госфонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она выделила три основных направления работы будущего Координационного центра — профессиональную переподготовку, психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве.
Участие частных вузов демонстрирует их социальную ответственность. Помогать людям вернуться к мирной жизни — наш долг.
По словам инициаторов проекта, Координационный центр объединит разрозненные ныне решения негосударственных образовательных компаний для помощи участникам специальной военной операции при их возвращении в мирную жизнь. Помимо института развития «Синергия», отдельно друг от друга сегодня подобное содействие оказывают Московский институт психоанализа и Российский университет кооперации.
Мы видим высокий запрос общества и государства на помощь ветеранам СВО в адаптации к мирной жизни. Уже девять тысяч участников спецоперации и их близкие проходят или завершили обучение в университете «Синергия».
Проект предполагает создание единой цифровой платформы, на которой ветераны по принципу одного окна смогут выбрать образовательную программу, в том числе курсы по финансовой грамотности или для начинающих бизнесменов, узнать о грантах и стипендиях, получить психологическую и психотерапевтическую помощь и поддержку при трудоустройстве и последующей адаптации на новом месте работы.
II Форум негосударственного образования при поддержке Корпорации «Синергия» прошел в Москве