Почти 10 тысяч ветеранов СВО освоили новые навыки в «Синергии»

Проект предполагает создание единой цифровой платформы, на которой ветераны по принципу одного окна смогут выбрать образовательную программу, в том числе курсы по финансовой грамотности или для начинающих бизнесменов, узнать о грантах и стипендиях, получить психологическую и психотерапевтическую помощь и поддержку при трудоустройстве и последующей адаптации на новом месте работы.