Компании бытового обслуживания Ростовской области заработали 100 млрд рублей

По итогам 2024 года объем услуг, оказанных предприятиями бытового обслуживания Ростовской области, составил более 100 млрд рублей. Это оказалось на 9% больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента потребительского рынка региона Алексей Панкратов.
— Услуги бытового характера оказывают более 13 тысяч предприятий, на которых работают свыше 47,6 тысячи человек. Сеть предприятий увеличилась на 5%, а количество работников — на 11%, — отметил Алексей Панкратов.
Наиболее востребованными были услуги по техобслуживанию и ремонту машин и оборудования (42,1%), по ремонту и строительству жилья (26,2%), а также парикмахерские и косметические услуги (11,4%).
— Это три столпа, на которых стоит отрасль, они формируют 80% всего оборота, — добавил заместитель директора донского департамента потребрынка Виктор Сахранов.
Также эксперты отметили, что организации все больше внимания уделяют цифровизации бизнеса.