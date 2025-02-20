Топологические квантовые вычисления стали перспективным направлением развития

«Есть ряд кодов коррекции ошибок, которые используют в своей работе топологические принципы. Чтобы расширить возможности квантовых компьютеров, в том числе и их практическое применение, нам нужна коррекция ошибок, и прошлый год был примечателен тем, что на всех масштабируемых платформах были продемонстрированы принципы коррекции ошибок. Раньше коррекция ошибок считалась частью сообщества слишком сложной задачей, однако сейчас мы видим, что она работает на практике», — добавил ученый.