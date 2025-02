Певице Юлии Волковой исполнилось 40 лет

Сразу после распада «Тату» Юлия Волкова начала работу над дебютным сольным альбомом и уже в июне 2011 года представила сингл — «Didn’t Wanna Do It». Спустя два месяца певица выпустила еще один сингл «All Because of You» («Сдвину мир») на английском и русском языках, после чего отправилась в гастрольный тур по Южной Америке. В 2012 году Волкова приняла участие в отборочном туре «Евровидения»: вместе с Димой Биланом они записали песню «Back to Her Future», но заняли лишь второе место, уступив лидерство «Бурановским бабушкам». В том же году певица записала еще один дуэт с Биланом — их песня «Любовь-сука» получила награду «Золотой граммофон» в номинации «Лучший дуэт года».