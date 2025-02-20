Певице Юлии Волковой исполнилось 40 лет

Юлия Волкова родилась 20 февраля 1985 года в Москве. Ее отец Олег Викторович вел бизнес, а мать Лариса Викторовна работала стилистом. Будущая звезда с детства занималась музыкой: в семь лет она начала учиться игре на фортепиано, а в девять уже выступала в составе вокально-инструментального ансамбля «Непоседы», где и познакомилась со своей будущей «напарницей» по «Тату» Леной Катиной. В 1994 году талантливую девочку заметил режиссер Борис Грачевский, который пригласил ее сняться в детском юмористическом киножурнале «Ералаш» (сюжеты «Выручи меня» и «Манекен»). Когда Юлии исполнилось десять лет, родители перевели ее в школу с углубленным изучением музыки и хореографии, после окончания которой она поступила на вокальное отделение эстрадно-джазового училища имени Гнесиных.