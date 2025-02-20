Уфимские гаишники поймали наркосбытчика почти с кило запрещенных веществ

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали наркосбытчика почти с кило запрещенных веществ. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Все случилось на улице Заречной. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Omoda для проверки документов. 33-летний водитель, услышав вопрос о том, есть ли у него запрещенные вещества, начал вести себя очень нервно, и тем самым вызвал подозрения.
При досмотре авто было обнаружено сто свертков с белым порошкообразным веществом и 216 полимерных пакетиков. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что вещества являются наркотиками: около 920 грамм мефедрона и почти 23 грамм конопли.
Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан и арестован.
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