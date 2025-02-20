Уфимские гаишники поймали наркосбытчика почти с кило запрещенных веществ

Все случилось на улице Заречной. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Omoda для проверки документов. 33-летний водитель, услышав вопрос о том, есть ли у него запрещенные вещества, начал вести себя очень нервно, и тем самым вызвал подозрения.