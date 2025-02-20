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ФК «Ростов» покинул капитан Данил Глебов

Капитан ФК «Ростов» Данил Глебов переходит в «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» покинул капитан Данил Глебов. Об этом сообщили на официальной странице команды 20 февраля.

Полузащитник переходит в футбольный клуб «Динамо». Между «Ростовом» и «Динамо» достигнута договоренность о трансфере футболиста.

— Даня перешел в нашу команду в 2019-м году. Уже в марте 2021-го в матче против «Сочи» он вышел на поле с капитанской повязкой, а осенью того же года стал капитаном команды на регулярной основе, — рассказали в донском клубе.

Всего капитан провел 191 матч и забил 12 мячей.