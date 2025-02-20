В Ростове осудили жителя Херсонской области за терроризм

В Ростове-на-Дону осудили жителя Херсонской области за терроризм. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по донскому региону.
Согласно опубликованной информации, 48-летний мужчина в августе 2023 года нашел на свалке мешок с боеприпасами. Все это он отнес домой. Затем он планировал подорвать здание местной администрации. Правоохранители задержали мужчину 24 февраля прошлого года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел.
Южный военный суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок десять лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.