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Башкирский лесоруб-нарушитель нанес ущерб на десятки тысяч рублей

Житель Башкирии незаконно спилил берез и пихт на 77 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии предстанет перед судом лесоруб-нарушитель. Об этом рассказала республиканская прокуратура.

В июле прошлого года мужчина, не имея разрешения, бензопилой спилил березы и пихты, а затем на своем Зил-157 увез их к себе домой. Ущерб лесному фонду был оценен в 77 тысяч рублей.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере». Мужчина признал вину. Материалы дела направлены в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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