Коллегия Минобразования озвучила, какие кружки уже не откроют в школах Беларуси

На заседании итоговой коллегии Министерства образования было озвучено, какие кружки больше не откроют в школах Беларуси, пишет БелТА.
В частности, прозвучала мысль, что не должны открываться невостребованные кружки «исключительно под возможности педагогов». Напротив, такие формирования по интересам должны быть не только современны и актуальны, но иметь ориентацию на будущую профессию детей.
В целом, отмечалось, что в 2025-м необходимо повысить эффективность дополнительного образования детей и молодежи.
Кроме того, Минобразования заявило о появлении электронной очереди в детский сад в Беларуси.
Также мы узнали историю 10 связанных с Беларусью песен Юрия Антонова, которому исполнилось 80 лет: как родились «Если любишь ты», «Снегири», «О добрых молодцах» и редкая «Гармошка».