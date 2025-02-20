Ростовчан предупредили об опасности капель от насморка

По словам эксперта, увлечение сосудосуживающими препаратами в борьбе с насморком может привести к привыканию. Кроме того, любителей капель ждут различные осложнения, кровотечение из носа и сухость. Врач предупредил, что обычно все начинается безобидно, однако человек не замечает, как привыкает к лекарству.