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Ростовчан предупредили об опасности капель от насморка

Врач раскрыл, чем опасно частое применение капель от насморка.
Источник: Комсомольская правда

Врач раскрыл, чем опасно частое применение капель от насморка. Об этом медик Дмитрий Салихов сообщил в разговоре с NEWS.ru.

По словам эксперта, увлечение сосудосуживающими препаратами в борьбе с насморком может привести к привыканию. Кроме того, любителей капель ждут различные осложнения, кровотечение из носа и сухость. Врач предупредил, что обычно все начинается безобидно, однако человек не замечает, как привыкает к лекарству.

— Заболевший думает, что пару дней попользуется и бросит, но в итоге через несколько недель обращается к врачу с рядом симптомов, таких как сухость в носу, носовые кровотечения, болезненные корочки в носовых раковинах, — подробно рассказал Дмитрий Салихов.