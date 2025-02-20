К концу февраля в Ростове вновь ожидается снегопад

Снег может прийти в донскую столицу 23 февраля. Температура воздуха в этот день ожидается от −10 до −4 градусов. Порывы ветра достигнут девять метров в секунду. По данным синоптиков, осадки в этот день могут начаться с самого утра и идти до вечера.