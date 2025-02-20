К концу февраля в Ростове вновь ожидается снегопад

В Ростове-на-Дону синоптики обещают снегопад к концу февраля. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.
Снег может прийти в донскую столицу 23 февраля. Температура воздуха в этот день ожидается от −10 до −4 градусов. Порывы ветра достигнут девять метров в секунду. По данным синоптиков, осадки в этот день могут начаться с самого утра и идти до вечера.
24 февраля в городе ожидается не такой сильный мороз. Так, столбики термометров покажут −7…-4 градусов. Ветер стихнет до семи метров в секунду. В ночные часы возможен мокрый снег.