Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

5 сотрудников столичного главка СК РФ — за эффективную служебную деятельность и вклад в укрепление законности и правопорядка на территории столицы; 10 сотрудников столичного главка ФССП — за вклад в организацию деятельности московских судов и обеспечение исполнения судебных решений; 5 работников ГУ МВД РФ по Москве — за заслуги в укреплении законности и правопорядка, эффективную работу по выявлению и пресечению правонарушений, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан; 10 сотрудникам Главного управления Росгвардии по Москве — за большой вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых общественно-политических мероприятий; 7 специалистов Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве — за высокие результаты в служебной деятельности и заслуги в развитии уголовно-исполнительной системы.