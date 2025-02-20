В центре Москвы в преддверии 23 февраля провели профилактику Вечного огня

Отмечается, что техобслуживание проводится не только в честь Дня защитника Отечества. «Хранители Вечного огня каждый день проводят плановые осмотры горелки на мемориале и раз в месяц — техническое обслуживание. В канун Дня защитника Отечества и Дня Победы на мемориале предусмотрены дополнительные профилактические работы», — пояснили в компании.