В центре Москвы в преддверии 23 февраля провели профилактику Вечного огня

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в преддверии Дня защитника Отечества специалисты АО “Мосгаз” провели традиционную профилактическую работу по обслуживанию Вечного огня в Александровском саду. Эта важная миссия, выполняемая столичным газовым хозяйством с момента зажжения пламени — символ непрерывной заботы, благодарности павшим героям и ответственности перед сохранением истории для будущих поколений», — отмечается в сообщении.
Перед началом технического обслуживания пламя Вечного огня перенесли на временную горелку — уменьшенную копию основной. Для переноса огня использовали копию исторического факела, которым огонь впервые зажгли в 1967 году. Далее звезду аккуратно подняли, проверили, очистили и заменили находящееся под ней оборудование. По окончании работ огонь вернули на прежнее место. Техническое обслуживание заняло около сорока минут.
«Горелка Вечного огня, созданная при участии специалистов АО “Мосгаз”, сохранила свою конструкцию в неизменном виде до наших дней. Ее надежность обеспечивается тройным резервированием всех систем. Три камеры сгорания и три специальных запальника с платиновой нитью накаливания неустанно поддерживают священное пламя», — уточнил гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев, слова которого приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что процесс профилактики требует высокой квалификации и точности. «Горелка Вечного огня — уникальная конструкция, разработанная с учетом всех климатических условий столицы. Она способна выдерживать любые погодные условия, включая снег, дождь и сильные порывы ветра», — добавил Гасангаджиев.
Отмечается, что техобслуживание проводится не только в честь Дня защитника Отечества. «Хранители Вечного огня каждый день проводят плановые осмотры горелки на мемориале и раз в месяц — техническое обслуживание. В канун Дня защитника Отечества и Дня Победы на мемориале предусмотрены дополнительные профилактические работы», — пояснили в компании.