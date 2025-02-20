Ростовчанам раскрыли причину роста цен в России. Об этом экономист Михаил Беляев рассказал NEWS.ru.
По словам специалиста, основная причина роста цен заключается в диктате продавцов при бездействии Федеральной антимонопольной службы. Торговцы без всяких ограничений повышают цены, основываясь на различные обстоятельства.
— Если объективно разобраться, то и повышение цен, по идее, должно бы быть, но не в таких масштабах и не в таких пропорциях, как это делают эти самые продавцы. Это диктат продавцов на рынке при полном бездействии антимонопольной службы, — добавил Михаил Беляев.