Ростовчанам раскрыли причину роста цен в России

— Если объективно разобраться, то и повышение цен, по идее, должно бы быть, но не в таких масштабах и не в таких пропорциях, как это делают эти самые продавцы. Это диктат продавцов на рынке при полном бездействии антимонопольной службы, — добавил Михаил Беляев.