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Ростовчанам раскрыли причину роста цен в России

Экономист Беляев назвал основную причину роста цен в России.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам раскрыли причину роста цен в России. Об этом экономист Михаил Беляев рассказал NEWS.ru.

По словам специалиста, основная причина роста цен заключается в диктате продавцов при бездействии Федеральной антимонопольной службы. Торговцы без всяких ограничений повышают цены, основываясь на различные обстоятельства.

— Если объективно разобраться, то и повышение цен, по идее, должно бы быть, но не в таких масштабах и не в таких пропорциях, как это делают эти самые продавцы. Это диктат продавцов на рынке при полном бездействии антимонопольной службы, — добавил Михаил Беляев.